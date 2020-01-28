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Мурманская область. Арктика28.01.20 13:18

Нерадивую управляющую компанию ждёт наказание

Сегодня специалисты Ленинского административного округа города Мурманска провели плановый рейд по контролю за деятельностью управляющих организаций.

Среди нескольких десятков адресов особое внимание привлек жилой дом, расположенный на улице Октябрьской, 36. Приехав на место комиссия увидела невывезенные снежные массы, сосульки на кровле, отсутствие подсыпки, хотя жилищники были заранее оповещены о визите.

– Работающая здесь управляющая организация неоднократно игнорирует требования проверяющих органов, подвергая опасности жизнь и здоровье мурманчан, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – Следующим шагом станет штраф в адрес руководителя организации, который он будет обязан оплатить из собственных средств.

Стоит отметить, что с начала года специалистами управления Ленинского округа проведено 20 обследований жилищного фонда на предмет содержания придомовых территорий и кровель многоквартирных домов. 

По результатам рейдов составлено 132 акта, из них 71 акт направлен в управляющие организации для устранения замечаний. На основании 61 акта подготовлены материалы для составления протоколов об административных нарушениях в отношении виновных лиц управляющих организаций.

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