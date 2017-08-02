Нерадивые «землекопы» оставили без электроснабжения посёлок Туманный

Павел Петрович Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред Комментарий к новости: Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров

Anatoly Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет. Комментарий к новости: Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров