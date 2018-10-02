Нерасторопность со стороны коммунальных служб непонятна и недопустима – губернатор Мурманской области

Один из вопросов повестки оперативного совещания губернатор Марина Ковтун посвятила анализу обращений и жалоб, поступивших за последние дни на электронную почту главы региона. Большинство из них касаются подачи отопления в квартиры.

К ресурсоснабжающим организациям вопросов нет – отопительный сезон начался во всех муниципалитетах, но многие северяне до сих пор живут в холодных квартирах, подчеркнула глава региона. «Такая нерасторопность со стороны коммунальных служб непонятна и недопустима», – подчеркнула Марина Ковтун.

По видеосвязи ситуацию в своих муниципалитетах прокомментировали руководители Мурманска, Североморска, Ковдорского, Кольского и Ловозерского районов. Губернатор поручила руководству муниципальных образований взять под свой личный контроль каждое обращение – люди не должны мерзнуть.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова сообщила, что с 24 сентября в инспекции по вопросам подключения тепла действует «горячая линия», на которую уже поступило 641 обращение. Заявки отрабатываются качественно, повторных обращений нет, отметила Алёна Кузнецова.

Глава региона Марина Ковтун акцентировала внимание на необходимости создания единой базы данных, где были бы собраны актуальные и постоянно обновляемые сведения по каждой жалобе, по каждой квартире.

«Нужна информация по каждому дню – сколько квартир в области без тепла, по чьей вине, каковы причины и когда тепло появится», – подчеркнула Марина Ковтун.