Неравный бой библиотек с Интернетом

В Центральной городской библиотеке Североморской централизованной библиотечной системы состоялась 11 церемония награждения номинантов ежегодной премии «Суперчитатель года». В ней приняли участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев, заместитель Главы Эдуард Миронов, депутаты представительного органа власти.

В номинации «Самая читающая семья» победительницей среди тысячи семей, посещающих библиотеки флотской столицы, была признана семья Малышко из поселка Сафоново. Подарки, а это были книги, кубок и статуэтка совы, семье Малышко вручил депутат Совета депутатов Вениамин Стрекаловский.

«Литературным гурманом» была признана преподаватель русского языка и литературы средней школы № 7 Валентина Смолянинова. Ей диплом и подарки вручил депутат Вячеслав Годунов. «Верным другом библиотеки» работники Североморской ЦБС признали Сергея Совпель, которому заслуженные награды вручили председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев и руководитель Североморской ЦБС Ольга Ефименко.

В течение 10 лет оказывает спонсорскую помощь Североморской ЦБС предприниматель Татьяна Карпенко. Именно она подарила ЦБС книжные витрины и оргтехнику. Вполне заслуженно она была признана победителем в номинации «Щедрый даритель». В разные годы этого звания удостаивались Игорь Трубин, Андрей Третьяк, Александр Абрамов, Сергей Лизунов, Владимир Марыгин.

Поблагодарив за награды, Татьяна Карпенко подчеркнула, что нигде в Мурманской области с такой любовью не относятся к читателям, как в североморских библиотеках. «Лучшим молодым читателем года» стала Мария Стрига. Вручая ей подарки, заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов подчеркнул, что Мария принимает активное участие и в волонтерском движении.

Милешина Вероника Леонидовна получила награду из рук депутата Сергея Халатова в номинации «Библиотечный завсегдатай». Вероника Леонидовна отметила, что в библиотеке ей всегда хорошо и уютно, а с книгой связана вся ее жизнь.

Главную же награду «Суперчитатель 2017 года» глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вручил Ирине Александровне Левчук. В 2017 году она 22 раза посетила библиотеку, прочитала более 100 книг.

Владимир Евменьков не только вручил награду Ирине Левчук, но и поблагодарил коллектив Североморской ЦБС и Центральной городской библиотеки за праздник, который они организовали для своих читателей.

- Вы ведёте неравный бой с Интернетом. Держитесь, не сдавайтесь, а мы вас поддержим, - сказал Владимир Евменьков.

По завершению церемонии награждения председатель региональной организации «Боевое братство» Вячеслав Годунов передал Центральной городской библиотеке сборник «Кандалакша помнит своих сыновей» с фамилиями тех, кто погиб выполняя интернациональный долг.

Не остались без наград и те, кто порадовал участников церемонии своим исполнительским мастерством. Ольга Ефименко вручила каждому диплом и сладкий подарок.