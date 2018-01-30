Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Беды в квартирах МКД должны решаться за деньги их владельцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.01.18 08:10

Неравный бой библиотек с Интернетом

В Центральной городской библиотеке Североморской централизованной библиотечной системы состоялась 11 церемония награждения номинантов ежегодной премии «Суперчитатель года». В ней приняли участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев, заместитель Главы Эдуард Миронов, депутаты представительного органа власти.

В номинации «Самая читающая семья» победительницей среди тысячи семей, посещающих библиотеки флотской столицы, была признана семья Малышко из поселка Сафоново. Подарки, а это были книги, кубок и статуэтка совы, семье Малышко вручил депутат Совета депутатов Вениамин Стрекаловский.  

«Литературным гурманом» была признана преподаватель русского языка и литературы средней школы № 7 Валентина Смолянинова. Ей диплом и подарки вручил депутат Вячеслав Годунов. «Верным другом библиотеки» работники Североморской ЦБС признали Сергея Совпель, которому заслуженные награды вручили председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев и руководитель Североморской ЦБС Ольга Ефименко.

В течение 10 лет оказывает спонсорскую помощь Североморской ЦБС предприниматель Татьяна Карпенко.  Именно она подарила ЦБС книжные витрины и оргтехнику. Вполне заслуженно она была  признана победителем в номинации «Щедрый даритель». В разные годы этого звания удостаивались Игорь Трубин, Андрей Третьяк, Александр Абрамов, Сергей Лизунов, Владимир Марыгин.

Поблагодарив за награды, Татьяна Карпенко подчеркнула, что нигде в Мурманской области с такой любовью не относятся к читателям, как в североморских библиотеках. «Лучшим молодым читателем года» стала Мария Стрига. Вручая ей подарки, заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов подчеркнул, что Мария принимает активное участие и в волонтерском движении.

Милешина Вероника Леонидовна получила награду из рук депутата Сергея Халатова в номинации «Библиотечный завсегдатай». Вероника Леонидовна отметила, что в библиотеке ей всегда хорошо и уютно, а с книгой связана вся ее жизнь.

Главную же награду «Суперчитатель 2017 года» глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вручил Ирине Александровне Левчук. В 2017 году она 22 раза посетила библиотеку, прочитала более 100 книг.

Владимир Евменьков не только вручил награду  Ирине Левчук, но и поблагодарил коллектив Североморской ЦБС и Центральной городской библиотеки за праздник, который они организовали для своих читателей.

- Вы ведёте неравный бой с Интернетом. Держитесь, не сдавайтесь, а мы вас поддержим, - сказал Владимир Евменьков.

По завершению церемонии награждения председатель региональной организации «Боевое братство» Вячеслав Годунов передал Центральной городской библиотеке сборник «Кандалакша помнит своих сыновей» с фамилиями тех, кто погиб выполняя интернациональный долг.

Не остались без наград и те, кто порадовал участников церемонии своим исполнительским мастерством. Ольга Ефименко вручила каждому диплом и сладкий подарок. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовал: 421 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
Михаил Зверев
29.01.18 10:13
Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере.
Комментарий к новости:Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого
Иваныч
27.01.18 11:52
Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик,
Комментарий к новости:Северный морской путь начинается из Москвы!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:55«Международные новости». Информационная программа16:10«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМошенники готовятся поживиться за счёт болельщиков ЧМ по футболу 2018 года с помощью фальшивых банкоматов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 31 копейку-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика