Несамоходный плавдок СПД-76 отбуксирован на судоремонтный завод в Полярном

В Мурманской области несамоходный плавучий док СПД-76 отбуксирован от посёлка Мишуково до причалов 10-го судоремонтного завода в Полярном, сообщает служба АО «Буксир», проводившего буксировочную операцию.

Водоизмещение плавдока – 5 тысяч тонн, высота – 12,5 метра, длина – 118 метров, ширина – 29 метров.

«Перед нами стояла задача отбуксировать док от поселка Мишуково до причалов 10-го судоремонтного завода в Полярном, - рассказал генеральный директор АО «Буксир» Максим Печерских. – Мы совместно с Российским морским регистром судоходства изучили все риски и разработали проект перегона, который был утверждён РС».

Док сопровождали два буксира компании и один буксир ФГУП «Атомфлот».