Нестабильность цен на «чёрное золото» сказывается на курсе валют

Мировые цены на нефть сегодня утром перешли к росту после резкого снижения днём ранее, произошедшего из-за отсутствия признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после снижения цен днём ранее, которое достигало 1,5%. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость «чёрного золота», остаётся обеспокоенность, связанная с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в конце прошлой недели, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет «правильной» для Вашингтона. Он также сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идёт, хотя такое желание высказала китайская сторона.

«Цены на нефть оказались под давлением в начале недели, так как торговые опасения нивелировали тот импульс роста, который мы видели в октябре», - считает старший аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, чьи слова приводит агентство «Рейтер». По мнению эксперта, тогда новости о готовящейся первой части торговой сделки между США и Китаем вызвали надежды, что это поддержит рост спроса на энергоносители.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне вчерашнего повышения цен на нефть и в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,7865 рубля. По отношению к последней сделке 11 ноября доллар снизился на 10,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии уменьшился на 9,80 коейки и составил 70,3970 рубля. К официальному курсу евро снизился на 7,89 копейки.