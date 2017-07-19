Нет наркотикам в армии – Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении поправок в закон о денежном довольствии военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих расширяют список оснований, при увольнении по которым военнослужащим не выплачивается единовременное пособие, за счёт двух новых пунктов.

Единовременное пособие не будет выплачиваться в случае увольнения военнослужащего в связи с непрохождением «обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», а также «в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».