Нет такой земли на свете, где сердцами плавят лёд!

В региональный парламент из избирательной комиссии Мурманской области поступили поправки в законы, регулирующие порядок региональных и местных выборов. Их представила на заседании профильного думского комитета в начале февраля заместитель председателя облизбиркома Елизавета Евсюкова. «В первую очередь изменения предлагаются для приведения наших законов в соответствие с федеральным законодательством, коррективы в которые внесены в 2017-м и 2018-м годах», - пояснила она.

К выборам губернатора – без сучка и задоринки

В частности, расширен перечень избирателей, в отношении которых уголовно-процессуальным кодексом применена мера пресечения. Раньше это касалось только тех граждан, кто находится в изоляторах временного содержания, - в СИЗО. Поправка распространяет разрешение голосования на находящихся под домашним арестом.

Поясним, что в следственном изоляторе содержатся граждане, находящиеся под следствием, то есть не осужденные приговором суда, следовательно, не лишенные права голосования. Голосование в СИЗО проходит по открепительным удостоверениям, за которыми необходимо обратиться в избирательную комиссию по месту регистрации. При этом необходимо найти человека, который сделает это по доверенности. Для этого нужно, чтобы находящийся под следствием записал паспортные данные согласившегося получить за него открепительное удостоверение. И подготовить два документа: заявление в избирательную комиссию и доверенность на того, кто будет получать открепительное удостоверение.

Согласно новой поправке, теперь и находящийся под домашним арестом может обратиться в участковую комиссию избирательного участка с просьбой проголосовать на дому, а та должна обеспечить возможность голосования. Также гражданин вправе обратиться с ходатайством в суд, чтобы ему разрешили покинуть жилище для голосования. Кроме того, если человеку судом разрешены прогулки, зайти на участок можно во время одной из них.

Также федеральный законодатель предложил региональным коллегам определиться в части финансирования избирательных кампаний в случаях, если текущий финансовый год уже заканчивается, а избирательная кампания ещё в самом разгаре, пояснила Евсюкова. Сейчас, согласно бюджетному законодательству, неиспользованные средства должны возвращаться обратно в бюджет. В соответствии с новыми поправками деньги могут оставаться на счетах избиркомов до завершения избирательных кампаний.

Для исключения неточностей технического и юридического характера Избирком Мурманской области предлагает также, с учётом проведенной избирательной кампании на местном уровне, уточнить статью 19-ю пункт 9 в части минимального количества кандидатов, находящихся в списке избирателей – их должно быть не менее двух. «Основная новелла касается включения в избирательный список по выборам губернатора Мурманской области в сентябре 2019 года тех граждан, которые на тот момент находятся не по месту своей постоянной регистрации, - говорила представитель облизбиркома. - Норма о голосовании избирателей по месту нахождения уже применялась на территории страны и нашего региона - в частности, при выборах Президента РФ. Предлагается повторить опыт на выборах главы региона. Мера направлена на повышение электоральной активности». Отмечено, что и при применении этого положения Мурманская область оказалась на втором месте в Северо-Западном федеральном округе по электоральной активности при выборах главы государства.

С учётом того, что по региональным законам (от 2008г. № 994-01-ЗМО «О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах» и от 2014г. № 1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах формирования представительных муниципальных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований Мурманской области») главы муниципалитетов не избираются на прямых выборах, а также того, что сейчас на территории региона «народно-избранных» мэров нет, облизбирком «полагает целесообразным и правильным исключить из закона о выборах губернатора области положения о возможности избранными главами муниципалитетов подписывать листы поддержки кандидатов в губернаторы».

Славься, заполярный край!

При комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению обдумы будет сформирована рабочая группа по подготовке предложений по вопросу принятия Гимна Мурманской области.

Чья это законодательная инициатива – непонятно. Но с учётом того, что ранее – в 2003-м и в 2008-м годах - вопрос о принятии гимна на законодательном уровне перед региональным парламентом ставило областное правительство, можно предположить, что инициатива исходит оттуда же.

Вернёмся на 10 лет назад. Конец января 2008 года. «Уже не первый раз рассматривается на областном уровне этот вопрос, да что поделаешь… Нет пока у Мурманской области своего регионального гимна», с таких пессимистических слов начинается официальный пресс-релиз областной администрации, извещающий о начале нового конкурса на слова и музыку к главной песне Заполярья. Видать, перевелись на полуострове Михалковы да Ломоносовы, способные сочинить оду Земле Кольской.

О гимне для области вспомнили на заседании правительства региона – сообщала тогда местная «Комсомолка».

- Мы ещё в 2003 году пытались провести конкурс на его сочинение, но в тот раз так и не сложилось, - посетовала заместитель губернатора Людмила Чистова. - Сейчас же области исполняется 70 лет, так что и гимн будет очень кстати.

Автор музыки и слов получит премию в 50 тысяч рублей. В случае, если сочинителей текста и нот окажется двое, премию разделят пополам.

Если флаг и герб Заполярья с трудом продрались через законотворческие муки, то закон «О гимне Мурманской области» так и не был утверждён депутатами областной Думы ещё прошлого созыва. Вариант гимна, понравившийся в то время губернатору Евдокимову, даже звучал на инаугурации Юрия Алексеевича. Во время церемонии часть гостей не спешила вставать под звуки неутвержденной законом музыки. Автором того произведения был сотрудник комиссии по правам человека и восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий администрации области Александр Патрикеев. Депутаты и краеведы нашли ряд неточностей в тексте его сочинения, а музыка, говорили, скорее, напоминает вальс.

В народе «неофициальными гимнами» давно считаются две песни: «Прощайте, скалистые горы» и «Я люблю мое Заполярье», которая звучала из часов на гостинице «Арктика» и до сих пор исполняется перед отправлением «фирменных» поездов. Но любимые северянами песни не подходят для официального гимна. Первая - потому, что посвящена войне и не отражает сегодняшние реалии, вторая - слишком лиричная.

Был объявлен конкурс. Варианты текста и музыки принимали до 15 апреля. 23 мая из 20 вариантов выбрали гимн Патрикеева (который, напомним, весной 2018 года не был переутверждён облдумой на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области).

Десять лет назад гимн области так и не был принят депутатами. Почему же к вопросу вернулись опять, причём даже без формального юбилейного повода, к которому отсылала в 2008 году вице-губернатор Людмила Чистова? На вопрос нашего журналиста член думского комитета по законодательству, депутат Надежда Максимова лишь пожала плечами. Пояснила лишь, что о деталях работы ещё не сформированной рабочей группы ей и коллегам пока неизвестно. С её точки зрения, нужно опять формировать конкурсную комиссию для рассмотрения различных вариантов текста регионального гимна.

Вспомним песню о Мурманской области. Слова и музыка Александра Патрикеева:

«Бесконечные просторы, синева озер и рек,

Сопок снежные узоры не забудутся вовек.

Волны Баренцева моря – Флоту дом и рыбакам.

Реки, с облаками споря, гимн возносят горнякам.

Припев:

Славься, Мурманская область!

Славься, заполярный край!

Честь храни свою и доблесть,

Живи в веках и процветай.

А когда война закрыла свет у Кольских берегов,

Сила духа нас сплотила пред личиною врагов.

Было трудно, все бывало, - даже плавился гранит.

Заполярье устояло – враг наголову разбит.

Припев.

Под российским гордым флагом люди Севера живут,

В них – и подвиг, и отвага, и любовь, и ратный труд.

Нет такой земли на свете, где сердцами плавят лёд!

Заполярье сквозь столетья свою славу пронесет!

Припев».