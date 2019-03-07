Неторопливая скорая, или Активисты ОНФ просят проверить соблюдение сроков оказания медпомощи

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились в Министерство здравоохранения региона, а также в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования с просьбой проверить сроки оказания медицинской помощи профильными учреждениями Заполярья и принять меры в случае наличия нарушений.

Поводом для обращения стала жалоба мурманчанки, проживающей в доме № 63 по улице Старостина областного центра: бригада скорой ехала по её вызову пять часов!

«Женщина рассказала, что за скорой помощью для пожилого супруга обратилась в субботу в 12.30 – у него наблюдались признаки удушья, долгое время сохранялась высокая температура. К качеству работы медиков семья претензий не имеет, вот только прибыли они лишь в 17.30. Бригада провела осмотр пациента, поставила предварительный диагноз – пневмония, после чего мужчину госпитализировали в медсанчасть «Севрыба» для дальнейшего обследования, где он ожидал врача приемного отделения ещё три часа», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Согласно областному закону «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», время прибытия бригад скорой помощи к пациенту при оказании медицинской помощи в экстренной форме (при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) не должно превышать 20 минут с момента её вызова. В случае же поступления сигнала о помощи в неотложной форме (без явных признаков угрозы жизни) на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада.

«Хотя время оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме чётко не регламентировано, пять часов ожидания противоречат здравому смыслу.

Тем более, что определить по телефонному звонку, существует угроза для жизни или нет, наверняка нельзя. В связи с чем мы попросили Министерство здравоохранения региона и территориальный Фонд обязательного медицинского страхования проверить правомерность действий представителей Мурманской областной станции скорой медицинской помощи и ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба»» и при выявлении нарушений – принять меры, направленные на восстановление прав граждан на получение бесплатной своевременной медицинской помощи. Мы также попросили пояснить, каковы предельные сроки ожидания регистрации и осмотра медицинским работником пациента, доставленного в профильные учреждения по экстренным и неотложным медицинским показаниям», - добавил Сахневич.