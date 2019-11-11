Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы ГИБДД

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Североморска. Он подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в ночное время 2 ноября подозреваемый, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе одного из домов по ул. Корабельная флотской столицы. С целью проверки документов водитель был приглашён в служебный автомобиль ДПС, где ему также было предложено пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Однако водитель отказался.

Установлено, что ранее мужчина подвергался административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения и был лишен права управления транспортным средством по решению суда.

Мужчина, понимая, что принадлежащее ему транспортное средство будет задержано, а также то, что он может быть привлечён к уголовной ответственности, находясь в служебном автомобиле ДПС, передал инспектору в качестве взятки денежные средства в сумме 13 тысяч 350 рублей за не составление полицейским материалов по делу об административном правонарушении, а также протокола о задержании транспортного средства.

Подозреваемый довести свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу, до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку инспектор ДПС от получения взятки отказался. Инспектор о случившемся сообщил в дежурную часть отдела полиции, после чего принял меры по сохранению следов преступления до прибытия следственно-оперативной группы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.