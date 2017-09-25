Нетрезвый житель Кировска, угрожая пистолетом продавцам магазина, требовал вернуть деньги за купленный телефон

В полицию Кировска поступило сообщение от продавца одного из магазинов электронной техники. Женщина сообщила полицейским, что посетитель магазина демонстрирует травматический пистолет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника – ранее судимого жителя Кировска 1983 года рождения, и доставили его в отдел полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснить причину своих действий не смог.

Продавец магазина рассказала сотрудникам полиции, что в магазин зашёл подозреваемый и потребовал вернуть денежные средства за приобретенный ранее мобильный телефон, который, по его мнению, был неисправен. Женщина отказалась вернуть денежные средства, на что нетрезвый посетитель достал пневматический пистолет и направил оружие на неё. При этом он не выдвигал никаких требований и угроз, просто демонстрировал продавцу пистолет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении кировчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 20.21 КоАП РФ, травматический пистолет изъят.