Неучтенные погодные условия могут стать причиной ДТП

На территории Мурманской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали погодные условия.

Так, 17 октября 2017 года примерно в 7 часов 10 минут на 11-м километре автодороги Кировск-Коашва водитель автомобиля «Форд» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд с дороги на левую обочину по ходу движения. В результате происшествия водитель - 57-летний мужчина - обслужен амбулаторно, а его 36-летняя пассажирка госпитализирована.

17 октября 2017 года около 8 часов 30 минут на 5-м километре автодороги Апатиты-аэропорт «Хибины» 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель обслужен амбулаторно.

В связи с этим с целью недопущения роста ДТП по причине неучтенных погодных условий Госавтоинспекция Мурманской области напоминает водителям о мерах безопасности при неблагоприятных метеорологических условиях.

Смена летней резины на зимнюю позволит избежать ДТП, связанных с потерей управления, заносами и удлиненным тормозным путем, поэтому «переобуть» автомобиль необходимо в кратчайшие сроки. В противном случае в условиях осадков и плохой видимости для жизни будет опасен любой маневр. Во время обильных снегопадов тем, кто еще не заменил резину, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте, в особенности – за пределы населенных пунктов.

Отдайте предпочтение невысоким скоростям и откажитесь от маневров, связанных с риском (например, выезд на встречную полосу). При приближении к перекресткам и пешеходным переходам заблаговременно снижайте скорость до полной остановки – это предупредит наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть неожиданно или просто не заметившего в тумане автомобиль. Аналогичные меры следует принимать и при проезде поворотов, чтобы избежать заноса автомобиля и съезда в кювет. Соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства и боковые интервалы, следуйте требованиям дорожных знаков.