Неукомплектованная скорая помощь

Прокуратурой г. Мончегорска проведена проверка соблюдения законодательства при оказании скорой медицинской помощи в деятельности ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ». В её ходе в деятельности учреждения были выявлены нарушения законодательства в части непринятия мер к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок для оказания скорой медицинской помощи.

Так, в ходе произведенного осмотра автомобиля скорой медицинской помощи установлено его неполное оснащение, частичное отсутствие необходимого для оказания медицинской помощи медицинского оборудования.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства при комплектации лекарственными препаратами укладок для оказания скорой медицинской помощи в части отсутствия некоторых необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя учреждения здравоохранения внесено представление.