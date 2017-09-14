Неустойчивая цена на нефть заставляет прыгать курсы валют

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после роста на данных о снижении добычи в США и докладе Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

В среду нефть подорожала на 1-1,5% благодаря данным от Минэнерго США о снижении добычи в стране, а также позитивному докладу МЭА. Поддержали рост цен на нефть в среду и данные от Минэнерго США по добыче сырья за неделю, завершившуюся 8 сентября. Так, добыча уменьшилась на 6,5%, или на 572 тысячи баррелей в сутки, до 9,353 миллиона баррелей в сутки. Сократились и запасы бензина - на 8,4 миллиона баррелей, или на 3,7% - до 218,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 2,05 миллиона баррелей.

Стратегический резерв в стране снизился на 1,6 миллиона баррелей, до 677 миллионов баррелей. Коммерческие запасы нефти при этом выросли на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 468,2 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,238 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,8750 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 20,71 копейки. Однако к последней сделке 13 сентября доллар подешевел на 8,50 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 33,14 копейки и составил 68,7663 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 13,37 копейки.