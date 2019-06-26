Неустойчивая ситуация на АЗС региона: кто-то держит цены на бензин, кто-то повышает

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 17 по 23 июня провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,15 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 45,90 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 48,25 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,48 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,99 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 50,20 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 43,15 руб. увеличение на 15 коп. АИ-95 в среднем 45,95 руб. увеличение на 5 коп. Дт/зим в среднем 49,25 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 43,15 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 45,90 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 49,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,39 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,75 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 49,25 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,10 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 45,85 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 49,20 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 43,10 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,10 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 50,20 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 53800 руб./т (увеличение на 300 руб./т); АИ-95 — 55900 руб./т (увеличение на 500 руб./т); Дт/зим — 55800 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —55871 руб./т (изменений не зафиксировано).