На дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспортаМурманская область попала в «чёрный список» по сумме задолженности за ЖКУ в пересчёте на одного жителя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.06.19 11:35

Неустойчивая ситуация на АЗС региона: кто-то держит цены на бензин, кто-то повышает

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 17 по 23 июня  провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

48,25 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,48 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

увеличение на 15 коп.

АИ-95

в среднем 45,95 руб.

увеличение на 5 коп.

Дт/зим

в среднем 49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 45,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,40 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,39 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,75 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,10  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,85 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,10 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,10  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 53800 руб./т (увеличение на 300 руб./т); АИ-95 — 55900 руб./т (увеличение на 500 руб./т); Дт/зим — 55800 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —55871 руб./т (изменений не зафиксировано).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРост доходного неравенства – одна из важнейших характеристик текущего развития России
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЖелающих порулить Мурманской областью – много!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:30«Левши. Жизнь в другую сторону». Документальный фильм (16+)16:10«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиНеустойчивая ситуация на АЗС региона: кто-то держит цены на бензин, кто-то повышает-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар укрепился почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуЖители сёл Краснощелье и Сосновка пожаловались в прокуратуру района на отсутствие бесперебойного круглосуточного электроснабжения-PRO ЖКХРАМКИ ЗАКОНА: У нас проблемы в ЖКХ, в прокуратуру я пошла-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыСРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 150 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика