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Мурманская область. Арктика19.12.19 10:00

Неутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше

К 2021 году число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тысяч человек, что на 20% выше показателя 2019 года. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда.

В целом в 2019 году на бирже труда были зарегистрированы 750 тысяч человек, указано в документе. На 1 декабря этот показатель был ниже - 665 тысяч, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тысяч в ноябре до 818 тысяч в апреле. Речь идёт о регистрируемой безработице, отмечает газета «Известия».

Как ожидают в Минтруде в 2020 году число вставших на учёт на бирже труда вырастет до 800 тысяч человек. В 2021 году оно увеличится до 900 тысяч, в 2022 г. сохранится на этом уровне, указано в документе.

Помимо регистрируемой безработицы, чиновники оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ). Этот показатель отражает долю людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу, его определяют с помощью опросов. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ - 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указали чиновники в прогнозе.

Таким образом, Минтруд ждёт, что число безработных фактически значительно не изменится, но всё больше людей будут искать место не в интернете и через знакомых, а в службе занятости.

Прогноз по увеличению числа людей на бирже труда может быть продиктован продолжением пенсионной реформы, не исключил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако официальная статистика даже о безработице по методологии МОТ слишком оптимистична, полагает эксперт. Около 840 тысяч человек в стране трудятся неполную рабочую неделю или неполный день, а также находятся в вынужденных отпусках без оплаты, но статистически они заняты. Кроме того, многие люди уже отчаялись найти место, поэтому при опросах не сообщают о поиске и в статистическую выборку безработных не попадают.

Последнюю теорию подтверждают и данные Росстата: в ведомстве наблюдают тенденцию увеличения «потенциальной рабочей силы». Сюда относят людей, которые не трудоустроены, выражают заинтересованность в получении оплачиваемой работы, но сейчас по каким-либо причинам не могут активно искать место или не готовы приступить к работе, пояснили в пресс-службе статистического ведомства. Там сообщили «Известиям», что численность потенциальной рабочей силы по итогам января-ноября 2019 составляет 1,6 млн человек. За весь прошлый год показатель был равен 1,1 млн, в 2017 году - также 1,1 млн.

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