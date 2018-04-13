Мурманская область. Арктика13.04.18 12:25
«Невезучая курица» оказалась популярной
Завершились гастроли Мурманского областного театра кукол со спектаклем «Невезучая курица». Выступления мурманских артистов увидели в ЗАТО г.Гаджиево., жители Заполярного, Никеля., ЗАТО г.Полярный и Междуречья, где спектакль проходил на благотворительной основе. Спектакль посмотрели больше 1000 зрителей.
Спектакли в Заполярном и Никеле проводились при информационной поддержке Кольской ГМК, с которой активно сотрудничает Мурманский областной театр кукол.
«Невезучая курица» - спектакль, созданный по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Это яркое, живое, буффонадное представление, которое рекомендуется посетить всей семьей. В июне этого года спектакль отправится на Международный фестиваль театров кукол «Тарарам» в Котлас.
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Последние комментарии
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Безымянный
13.04.18 08:41
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