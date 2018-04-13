«Невезучая курица» оказалась популярной

Завершились гастроли Мурманского областного театра кукол со спектаклем «Невезучая курица». Выступления мурманских артистов увидели в ЗАТО г.Гаджиево., жители Заполярного, Никеля., ЗАТО г.Полярный и Междуречья, где спектакль проходил на благотворительной основе. Спектакль посмотрели больше 1000 зрителей.

Спектакли в Заполярном и Никеле проводились при информационной поддержке Кольской ГМК, с которой активно сотрудничает Мурманский областной театр кукол.

«Невезучая курица» - спектакль, созданный по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Это яркое, живое, буффонадное представление, которое рекомендуется посетить всей семьей. В июне этого года спектакль отправится на Международный фестиваль театров кукол «Тарарам» в Котлас.