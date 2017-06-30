В первое воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День работников морского и речного флота. Его отмечают тысячи жителей Мурманска – города, который возник более 100 лет назад, как незамерзающий порт и ворота в российскую Арктику. Жизнь многих мурманчан связана с морем и с портовой отраслью. Невозможно представить Мурманск без взметнувшихся в небо стрел портальных кранов и причалов, уходящих в холодные воды Кольского залива. И дело здесь не только в романтике. Перевалка грузов в торговом порту является важнейшей экономической специализацией Мурманска, основой его финансовой и социальной стабильности.

К профессиональному празднику портовики подходят с достойными производственными показателями. Грузооборот ПАО «ММТП» в первом полугодии 2017 года превысил 7,5 миллиона тонн, что на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. У причалов порта с начала года прошли обработку 133 судна, подавляющее большинство которых – гигантские сухогрузы водоизмещением порядка 100 тысяч тонн.

На предприятии реализуется масштабная программа технического перевооружения, на производственные площадки поступает современная высокопроизводительная техника и новое крановое оборудование, модернизируются причальные сооружения, развивается система подъездных железнодорожных путей, ведется строительство объектов экологической инфраструктуры.

Средняя заработная плата сотрудников ПАО «ММТП» с начала текущего года составила более 76 тысяч рублей, что на 30% выше уровня заработной платы по отрасли. При этом предприятие обеспечивает всех работников весомым социальным пакетом - ежегодно на содержание объектов социальной сферы и выполнение программ социального характера расходуется свыше 100 миллионов рублей. Неудивительно, что текучесть кадров в ПАО «ММТП» практически отсутствует. Здесь работают десятки трудовых династий, настоящие профессионалы своего дела, специалисты высочайшей квалификации.

«Мы любим свой город, гордимся его удивительной историей, стремимся делать все, чтобы он богател, развивался, чтобы слава о трудовых подвигах его жителей все так же привлекала внимание людей во всех частях света», - отмечает генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.