Незаконное вознаграждение в 1 млн рублей аукнулось судебным разбирательством

Прокуратура города Кировска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, зарегистрированной в г.Санкт-Петербурге, действуя в интересах этой организации, незаконно передал должностному лицу другой коммерческой организации денежные средства в сумме 1 млн рублей, за обеспечение победы в тендерах на право заключения договоров подряда на производство строительно-монтажных работ.

По выявленному факту прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Наказание, предусмотренное данной статьей, влечёт наложение штрафа на сумму не менее 1 млн рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Материалы по административному правонарушению направлены в суд для рассмотрения по существу.