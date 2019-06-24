Независимая оценка качества оказания услуг: в сферах образования, культуры и социального обслуживания населения – прекрасно, а в здравоохранении - проблемы

О результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области шла речь в региональном парламенте. Обязательный публичный отчёт по этому вопросу, который обсуждается в стенах Думы впервые, планируется заслушать на ближайшем заседании.

Этот вопрос предварительно был рассмотрен 24 июня на совместном заседании парламентских комитетов по социальной политике и охране здоровья и по образованию, культуре, науке, делам семьи, молодёжи и спорту. В нём приняли участие: спикер регионального парламента Сергей Дубовой, профильные министры Мурманской области, представители исполнительной и законодательной власти региона, общественность.

Вели заседание руководители профильных комитетов Надежда Максимова и Владимир Ахрамейко.

- Сегодня мы даём публичную оценку учреждений в сфере здравоохранения, культуры, социальной защиты, образования, - отметила Надежда Максимова - Представители общественных организаций, общественной палаты проводили работу по опросу граждан нашего региона, как они оценивают услуги в данных сферах. По итогам проведенного исследования подготовлены отчёты о качестве оказаний услуг. Мы постараемся разработать определенные рекомендации, которые должны помочь в реализации положительных изменений в этих сферах.

Прозвучало, что, в частности, в сфере образования получатели услуг в высокой степени довольны информационной открытостью и доступностью образовательных организаций. Точками потенциального роста являются повышение доступности услуг для инвалидов, расширение возможностей развития творческих способностей и интересов.

В сфере здравоохранения критическими зонами можно назвать острую нехватку квалифицированных специалистов и недовольство компетентностью врачей, значительные очереди к специалистам особенно узкой направленности, неудовлетворительное состояние зданий и сооружений, в которых располагаются учреждения здравоохранения, устаревшее оборудование, низкий уровень доступности учреждений здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие проблемы.

- В сфере культуры, очень сильный акцент сделан на молодёжь, - подчеркнула Надежда Максимова. – В частности, на организацию культурно - досуговой деятельности среди этой категории жителей области не только в Мурманске, но и в регионе в целом.

Достаточно высокое рейтинговое значение получила сфера социального обслуживания населения. Она лидирует по критерию доброжелательности, вежливости работников организаций и условий предоставляемых услуг.

Депутаты рекомендовали региональному парламенту принять к сведению обязательный публичный доклад врио губернатора и предложить главе региона повысить уровень информированности населения области о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.