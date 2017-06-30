Нежданчик для жителей флотской столицы от «КолАтомЭнергоСбыта»

Региональный гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» произведёт перерасчёт платы за свет для жителей Североморска, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Североморскжилкомхоз». Гражданам-потребителям будет доначислен объём электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, в период с июля по декабрь 2016 года. Перерасчёт будет произведён по решению Арбитражного суда и полностью согласован Государственной жилищной инспекцией по Мурманской области.

В период с июля по декабрь 2016 года весь сверхнормативный объём электроэнергии, потребленной на ОДН в этих домах, выставлялся филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» в адрес управляющей компании. Гражданам объём электроэнергии, потребленной на ОДН, выставлялся строго в пределах норматива. Однако при рассмотрении Арбитражным судом Мурманской области исковых заявлений АО «АтомЭнергоСбыт» к ООО «Североморскжилкомхоз» о взыскании задолженности по оплате сверхнормативного расхода на общедомовые нужды управляющей компанией был предоставлен протокол общего собрания собственников помещений о полном распределении между собственниками объёма коммунальных услуг на общедомовые нужды, в том числе сверх норматива.

В соответствии с указанным протоколом общего собрания собственников, а также решением суда гарантирующий поставщик вынужден произвести перерасчёт и начислить объёмы электроэнергии, потребленные на ОДН сверх норматива в период с июля по декабрь 2016 года, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах.