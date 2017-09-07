Незначительная коррекция цен на нефть слабо влияет на изменение курсов валют

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются в рамках коррекции, в ходе торгов среды сырье поднималось в цене на 1% и более на ожиданиях роста спроса на «чёрное золото», вызванного восстановлением работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в США после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

Американские НПЗ повышают нефтяной спрос, поскольку восстанавливают свою работу после наводнений из-за недавнего урагана, что должно поддерживать цены на нефть, приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ». Прошедший в Мексиканском заливе ураган «Харви» вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США.

При этом слабо поддерживают снижение стоимости нефти данные от Американского института нефти (API). Согласно данным «API», запасы нефти в США за неделю по 1 сентября выросли на 2,791 миллиона баррелей, до 460,591 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом упали на 2,544 миллиона баррелей, дистиллятов - на 603 тысячи баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 669 тысяч баррелей.

Позднее рынок ожидает данных от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,03% - до 462,5 миллиона баррелей.

В начале торгов на Московской бирже изменения доллара США и евро незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,3420 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 0,33 копейки. К последней сделке 6 сентября доллар потерял 0,8 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, просел на 0,47 копейки и составил 68,4118 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 0,82 копейки.