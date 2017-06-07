Ни дня без экзамена

6 июня прошёл основной государственный экзамен по математике. Утечки экзаменационных материалов не зафиксировано. В экзамене приняли участие 6411 человек. За наличие справочных материалов с экзамена удалены три участника, семь участников – за наличие мобильного телефона.

ОГЭ по математике – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании основной школы. В настоящее время экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 16 июня.

А сегодня, 7 июня, выпускники 11 классов сдают экзамены по выбору: 868 человек - единый государственный экзамен по физике, 291 – по литературе. Продолжительность экзаменов - 3 часа 55 минут. «Предметы по выбору необходимы для поступления в вуз, поэтому сдают экзамен высоко мотивированные выпускники, изучавшие предметы на профильном уровне. Хочется пожелать успешной сдачи экзаменов и физикам, и лирикам», - отметила Наталия Карпенко, региональный министр образования и науки.

Для проведения экзаменов в регионе задействовано 23 пункта проведения экзамена (далее – ППЭ), 22 из которых оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Один ППЭ находится в труднодоступной территории, поэтому в нём будет вестись запись в режиме оффлайн.

На экзамен по физике одиннадцатиклассники могут взять с собой непрограммируемый калькулятор и линейку. Дополнительных средств на экзамене по литературе не предусмотрено

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в вуз, составляет по физике 36 баллов, по литературе - 32.

Результаты итоговых испытаний станут известны не позднее 22 июня.