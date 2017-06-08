Ни дня без экзамена - выпускники региона сдают ЕГЭ

7 июня в Мурманской области состоялся единый государственный экзамен по физике и литературе. Физику сдавали 760 человека, литературу – 223. «Выпускники региона сдали ЕГЭ по литературе и физике без нарушений и технологических сбоев», - отметила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области.

С результатами экзаменов участники смогут ознакомиться не позднее 22 июня 2017 года. Результаты экзаменов по выбору не повлияют на получение аттестата, но необходимы выпускникам для поступления в вузы, где литература или физика является профильным предметом.

Своими впечатлениями от экзамена поделилась выпускница МБОУ СОШ ЗАТО Видяево Зеленцова Валерия: «Особых сложностей не заметила. Все задания были знакомы по демоверсиям, материал изучен. Готовилась долго, активно, поэтому надеюсь на хороший результат. Физика нужна для поступления в Санкт-Петербургский горный университет».

Планирует поступление в г. Санкт-Петербург и её одноклассник Суворов Дмитрий, который сдал ЕГЭ по литературе. «Я мечтаю стать звукорежиссером кино, потому и выбрал Университет кино и телевидения. Скажу честно, волновался, но когда увидел КИМ, успокоился и, думаю, успешно выполнил все задания».

К разговору присоединился и Федор Полещиков: «Физика – предмет сложный. Я выбрал этот экзамен, потому что он нужен для поступления в военные вузы. Решил продолжить семейную традицию. Готовился к экзамену по физике серьезно. В общем я справился. Результат посмотрим».

А сегодня, 8 июня, девятиклассники Мурманской области сдают экзамены по выбору. В экзамене по обществознанию, продолжительность которого 3 часа, примет участие 2737 человек. Дополнительных средств обучения на экзамене не предусмотрено. Минимальное количество баллов – 15.

На участие в экзамене по информатике и ИКТ подали заявление 212 человек. Продолжительность экзаменационной работы – 2 часа 30 минут. Минимальное количество баллов – 5.

В экзамене по географии планируют участвовать 1652 выпускника. Время выполнения экзаменационной работы - 2 часа. На экзамене разрешено использовать линейку, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов. Минимальное количество баллов – 12.

Экзамен по химии, на выполнение которого отводится также 2 часа, планируют сдавать 913 человек. На экзамене разрешено использовать непрограммируемый калькулятор, периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжения металлов. Минимальное количество баллов – 9.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 16 июня.

Следующий ЕГЭ состоится 9 июня. В этот день участники будут сдавать русский язык, который является обязательным предметом.

С 19 по 29 июня для участников, которые пропустили экзамен по уважительной причине, у которых есть совпадение экзаменов по выбору в один день, а также для обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам, предусмотрены резервные дни.