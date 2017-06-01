Ни дня без экзаменов

Первый из обязательных экзаменов для 11-классников прошёл 31 мая в соответствии с расписанием на 29 пунктах проведения экзаменов. В Мурманской области экзамен прошёл в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. За наличие мобильного телефона был удалён один участник.

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 2399 человек. На всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы были напечатаны в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов проведено в ППЭ, что повысило информационную безопасность экзамена.

С 2015 года в соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики ЕГЭ по математике был разделён на базовый и профильный уровни. «Задания по математике базового уровня направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Для успешной сдачи экзамена необходимо получить не менее 3 баллов по 5-балльной шкале. Участники ЕГЭ имеют право выбрать экзамен базового или профильного уровней, либо сдавать оба экзамена», - напомнила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

По словам министра, успешная сдача математики базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний, профильный уровень математики необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзамен по математике профильного уровня пройдёт 2 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут узнать не позднее 14 июня.

А сегодня, 1 июня, согласно расписанию проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) девятиклассники Мурманской области сдадут второй экзамен по выбору на 50 пунктах проведения экзаменов.

В экзамене по физике планируют принять участие 1308 человек, по биологии – 1506, по истории – 250, по литературе – 21.