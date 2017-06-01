Ненастная погода меняет планы теплоэнергетиковРАМКИ ЗАКОНА: Пять лет под следствием, или Жертва полицейского произвола
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.06.17 07:20

Ни дня без экзаменов

Первый из обязательных экзаменов для 11-классников прошёл 31 мая в соответствии с расписанием на 29 пунктах проведения экзаменов. В Мурманской области экзамен прошёл в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. За наличие мобильного телефона был удалён один участник.

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 2399 человек. На всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы были напечатаны в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов проведено в ППЭ, что повысило информационную безопасность экзамена.

С 2015 года в соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики ЕГЭ по математике был разделён на базовый и профильный уровни.  «Задания по математике базового уровня направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Для успешной сдачи экзамена необходимо получить не менее 3 баллов по 5-балльной шкале. Участники ЕГЭ имеют право выбрать экзамен базового или профильного уровней, либо сдавать оба экзамена», - напомнила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

По словам министра, успешная сдача математики базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний, профильный уровень математики необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзамен по математике профильного уровня пройдёт 2 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут узнать не позднее 14 июня.

А сегодня, 1 июня, согласно расписанию проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) девятиклассники Мурманской области сдадут второй экзамен по выбору на 50 пунктах проведения экзаменов.

В экзамене по физике планируют принять участие 1308  человек, по биологии – 1506, по истории – 250, по литературе – 21.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 338 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире12:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.12:45«Международные новости». Информационная программа13:10«Урок на всю жизнь». Документальный фильм (12+)14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуРубль тянется за нефтьюКурс евро подрос на 46 копеек, доллара – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июняНенастная погода меняет планы теплоэнергетиков-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения