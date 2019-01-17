Ни одно обращение не остается без ответа - глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев

Сегодня в редакции газеты «Вечерний Мурманск» состоялась очередная «прямая линия»: на вопросы мурманчан ответил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

«Прямая линия» «Вечёрки» — рубрика постоянная. За годы проекта, его участниками стали руководители структурных подразделений администрации, городских служб, депутаты городского Совета депутатов. Ответы на самые интересные вопросы публикуются на страницах газеты.

Андрей Сысоев — один из самых популярных собеседников у читателей «Вечёрки»: диалог в такой форме проводится регулярно.

— Большая часть звонков по теме ЖКХ, о работе управляющих компаний. Действительно, для города это основная проблема, несмотря на то, что уже более 10 лет работает новый Жилищный кодекс. Но мы разбираемся и в этих вопросах, — отметил Андрей Сысоев. — Помочь удается в 99% случаев, другое дело — время, за которое эти вопросы решаются.

Стоит отметить, что глава администрации города Мурманска проводит и личные приемы граждан. Такое активное взаимодействие позволяет не только помочь мурманчанам в решении каждодневных вопросов, но и узнать их мнение на самые актуальные темы, выслушать замечания и пожелания.

— Мы отслеживаем судьбу этих звонков. Узнаем у людей, которые ранее обращались с проблемами, как им удалось помочь, потом рассказываем об этом на страницах «Вечернего Мурманска», — пояснил главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Алексеевич Хабаров.

Все прозвучавшие сегодня вопросы будут взяты на контроль для последующего решения. Ни одно обращение не останется без ответа.