Ничего святого, или Иконки с наркотиками не дошли до сидельцев колонии

Внимание сотрудников мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 привлекло содержимое заказного письма, поступившего на имя осуждённого от мурманчанки. В почтовом отправлении находились две иконки карманного ношения, изготовленные кустарным способом. При тщательном осмотре предметов внутри иконок сотрудники обнаружили вещество серого цвета.

Подозрительное вещество было передано оперативно-следственной группе ОМВД по Кольскому району. Результаты экспертизы показали, что внутри икон были спрятаны наркотические и психотропные вещества общей массой 2,07 грамм.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Проводятся следственные действия.