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Мурманская область. Арктика01.12.19 11:00

Ничья - в Мурманске состоялся первый матч домашней серии игр Чемпионата России по хоккею с мячом

30 ноября ХК «Мурман» сразился с командой хоккейного клуба Ульяновской области «Волга».  Перед началом матча хоккеистов приветствовал глава региона, который пожелал спортсменам интересной игры.

Хоккеисты «Мурмана» принимают участие в Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги второй сезон подряд. В прошлом сезоне команда показала себя отлично для дебюта в высшем дивизионе, набрав 29 очков и заняв 11 место.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2019-2020 годов станет 28-м сезоном Суперлиги, в котором сыграют 14 команд. ХК «Мурман» уже провел пять выездных игр, очередные состоятся 25 и 28 декабря, 15 и 18 января, 4, 7 и 10 февраля. Домашние игры пройдут также 4, 7, 11 и 14 декабря, 8, 11 и 29 января, 1, 13, 18, 21 и 27 февраля.

Итог первого домашнего матча – ничья со счётом 4:4.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2019-2020 годов пройдёт в два этапа, первый из которых продлится с 5 ноября по 27 февраля, серии матчей плей-офф завершатся 22 марта. В плей-офф выходят команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице первого этапа.

Непосредственно перед стартом сезона команда ХК «Мурман» на две недели отправилась в Швецию, где провела сбор на большом льду и приняла участие в традиционном турнире в г. Хапаранда.

 

 

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