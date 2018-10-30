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Мурманская область. Арктика30.10.18 09:00

Ничья в первой игре команды Северного флота в хоккейном турнире в Санкт-Петербурге, посвященном 322-й годовщине образования ВМФ России

Хоккейная команда Северного флота провела первый матч на турнире в Санкт-Петербурге по хоккею с шайбой, посвящённом 322-й годовщине образования Военно-морского флота России. Североморцы сыграли вничью с черноморцами –– 1:1. Шайбу забросил капитан сборной мичман Вячеслав Запевалов из команды Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

Сегодня  состоятся очередные игры группового этапа. Сборная Северного флота встретится с командой Балтийского флота, а 1 ноября сыграет с командой ВМФ.

2 ноября состоятся игры лучших представителей группового отбора. Команда, занявшая первое место в своей группе, сыграет со вторым номером соседней группы.

Всего в кубке ВМФ по хоккею принимают участи девять команд, большинство из которых дислоцируются в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, сборная Северного флота прибыла в Северную столицу 27 октября. В её состав вошли лучшие игроки команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» - Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» - объединения ВВС и ПВО, «К-21» - управления и штаба флота, а также «Спутник»  и «Торос», представляющих морскую пехоту и центр материально-технического обеспечения флота. Тренер сборной – лейтенант Константин Ганин.

Перед поездкой команда получила напутствие президента Северной военной хоккейной лиги - командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

 

 

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