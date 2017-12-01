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Мурманская область. Арктика01.12.17 13:03

Никакие технические средства доступности учреждений не сделают их доступными, если не обучен его персонал – Сергей Мякишев

Значительную роль в формировании толерантного отношения к проблемам инвалидов должны сыграть государственные и негосударственные организации, общественники, средства массовой информации. Одним словом – все мы. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила сегодня на очередном заседании Совета по делам инвалидов.

«Проявление толерантности к инвалидам – это, прежде всего, признание их как равной личности, уважительное отношение к ним. Значительную роль в воспитании такого отношения могут и должны сыграть государственные и негосударственные организации, общественники, средства массовой информации – одним словом – все мы», – уверена Марина Ковтун.

Понятие «толерантность» является базовым в Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией пять лет назад. В конвенции определено, что государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; вести борьбу со стереотипами и предрассудками в отношении инвалидов; пропагандировать потенциал и вклад инвалидов; проводить эффективные общественно-просветительные кампании, рассказал министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Говоря о региональном опыте работы по устранению отношенческих барьеров, Сергей Мякишев отметил, что одним из её ключевых элементов является обучение специалистов особенностям работы с инвалидами, которое предполагает целый комплекс знаний: этика общения с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, основные подходы к формированию доступной среды, соблюдение прав, свобод и законных интересов инвалидов. В общей сложности за последние два года около 13 тысяч человек прошли такое обучение или инструктаж.

«Никакие технические средства доступности учреждений не сделают их доступными, если не обучен его персонал», – сказал министр, добавив, что определенная система формирования толерантного отношения населения к людям с ограничениями по здоровью в регионе сложилась.

Успешным примером в этой сфере можно смело назвать Мурманскую государственную областную специальную библиотеку для слепых и слабовидящих, с коллективом и читателями которой глава региона Марина Ковтун встретилась накануне заседания Совета по делам инвалидов.

Библиотека, отмечающая в этом году 50-летний юбилей, является важнейшим информационным, культурно-просветительским и досуговым центром для инвалидов. Через приобщение к книге и чтению учреждение содействует их реабилитации и интеграции в общество.

Читателями библиотеки являются более 1700 человек, от дошкольников до лиц преклонного возраста. Специальная библиотека располагает всем необходимым для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья: современным оборудованием и техникой, тифлотехническими средствами и адаптивными устройствами, изданиями специальных форматов. Библиотека формирует фонд специальных изданий для слепых и слабовидящих на доступных им видах носителей информации: «говорящих» книг на кассетах и флэш-картах, рельефно-точечных изданий, напечатанных шрифтом Брайля, рельефно-графических пособий, крупно-шрифтовых изданий, тактильных книг. Фонд библиотеки насчитывает 79 тысяч единиц хранения. Особое внимание в последние годы коллектив библиотеки уделяет предоставлению доступа незрячим и слабовидящим читателям к краеведческим ресурсам. Библиотека реализует проекты, которые предоставляют инвалидам по зрению реальные возможности для изучения истории своего края. В 2014 году в библиотеке организована студия звукозаписи, на базе которой озвучиваются книги о крае.

 

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