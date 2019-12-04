Никита Абозовик - бронзовый призёр Кубка России по сноуборду

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области и воспитанник Мурманской областной СШОР 16-летний Никита Абозовик завоевал бронзовую медаль 1-го этапа Кубка России FIS по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл среди мужчин в ГЛК «Горная Саланга», Кемеровская область.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, сегодня спортсмен выступит в дисциплине биг-эйр.