Николай Цуканов провел совещание по вопросам обеспечения энергетической безопасности Мурманской области и развития системы здравоохранения в регионе

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов провёл совещание по вопросам обеспечения энергетической безопасности Мурманской области и развития системы здравоохранения в регионе.



«Мурманская область – один из ключевых регионов российской Арктики. Уникальные возможности для развития области создают принятые на федеральном уровне решения по формированию на территории региона Кольской опорной зоны в рамках государственной программы развития Арктики», – сказал полпред, открывая заседание.



Николай Цуканов отметил, что уже сейчас область показывает позитивные итоги по целому ряду экономических показателей. Наблюдается стабильный рост промышленного производства, индекс которого за восемь месяцев этого года составил почти 116%. В регионе растут инвестиции в основной капитал, вылов водных биоресурсов. Стабильной остаётся ситуация на рынке труда.



При этом, есть моменты, на которые необходимо обратить внимание, так, полномочный представитель президента отдельно отметил объём просроченной задолженности по заработной плате и поручил правительству Мурманской области совместно с правоохранительными органами и органами прокуратуры принять дополнительные меры по снижению задолженности, в том числе по выплатам на предприятиях, находящихся в стадии банкротства.



Николай Цуканов указал на необходимость усиления работы по исполнению майских указов главы государства. За 2016 год из 40 показателей достигнуты только 26, констатировал полпред. Из 14 недостигнутых восемь приходится на «зарплатные» показатели. Мониторинг I полугодия 2017 года показал улучшение результатов по достижению «зарплатных» показателей в Мурманской области.



«Мы проанализировали ситуацию. У правительства Мурманской области есть понимание того, что нужно сделать, чтобы выполнить их, потому что за каждым показателем – тысячи граждан, которые ждут улучшения качества жизни. Именно на это направлены Указы президента. Необходимо их неукоснительно выполнять», – подчеркнул полпред, общаясь с журналистами по итогам совещания.



В ходе обсуждения вопросов энергетической безопасности региона была затронута тема прохождения отопительного сезона. Прошлый отопительный период регион прошёл в штатном режиме, без срывов. Николай Цуканов поставил перед заинтересованными ведомствами задачу безаварийного прохождения текущего отопительного сезона в регионе. Была обозначена проблема взаиморасчётов в сфере ЖКХ, связанная с высокой задолженностью потребителей ресурсов перед поставщиками.



Также на совещании обсуждены вопросы реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. При этом было отмечено, что тарифы на тепловую энергию в Мурманской области являются одними из самых высоких в округе. Полпред указал на необходимость организации четкого взаимодействия с Минэнерго РФ, в первую очередь по проведению анализа возможностей использования альтернативных мазуту источников тепла.



Говоря о системе здравоохранения Мурманской области, Николай Цуканов дал высокую оценку её организации, при этом он поставил задачу по наращиванию кадрового потенциала и укреплению материально-технической базы медучреждений. На особом контроле в аппарате полномочного представителя находится вопрос строительства ФАПа в селе Чаваньга. Проектно-сметная документация на его строительство была разработана еще в 2014 году, но в дальнейшем потребовала корректировки с учетом необходимости наличия помещения для проживания медицинского работника с семьей. Полномочный представитель поручил обеспечить начало строительства данного объекта в возможно короткие сроки. А также реализовать планы по строительству и других ФАПов.



Кроме того, как отметил полпред, для снижения смертности от злокачественных новообразований необходимо принять дополнительные меры, включая разработку скрининговых программ по наиболее распространенным видам онкозаболеваний.



«Сделано очень много. Но есть вопросы, которые не решаются за один год. Но самое главное, мы видим, что правительство отработало четко программу действий. Система здравоохранения требует серьезных капитальных вложений – приобретения оборудования, и ремонта зданий и сооружений. Самое главное – установить сроки. Мы готовы поддержать регион, в том числе с обращением в правительство РФ о выделении средств на софинансирование строительства онкологического центра», - сказал Н. Цуканов.