НИС «Профессор Леванидов» после длительного трансарктического перехода прибудет в Мурманска, где в дальнейшем будет работать по программам изучения ресурсов Северного бассейна

Научно-исследовательское судно Росрыболовства «Профессор Леванидов» в ночь с 8 на 9 августа отправилось из порта Анадырь в длительный трансарктический переход по изучению арктических водных биоресурсов. В ходе экспедиции «Профессор Леванидов» будет работать во всех северных морях России - Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском, Баренцевом и море Лаптевых. Учёные соберут информацию о рыбах и беспозвоночных арктических морей, условиях их обитания и затем определят возможности для их освоения.

Учёные ВНИРО, ПИНРО и ТИНРО в течение двух месяцев будут изучать арктические водные биоресурсы в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском, Баренцевом морях и море Лаптевых.

Ранее на первом этапе экспедиции уже были проведены съёмки в Беринговом море. Специалисты получили свежие данные по мезопелагическим и донным рыбам, а также крабам.

В Анадыре на борт поднялись новые члены научной группы из ВНИРО, ПИНРО и ТИНРО. Также было доставлено более тонны оборудования и вспомогательных материалов. Впереди у ученых много важной и ответственной работы – их исследования позволят понять процессы, происходящие в арктических водах, в том числе то, как изменение климата и потепление сказываются на морских экосистемах, и как рационально можно использовать ресурсы уже сейчас. Планируется, что в ходе рейса будут исследованы как пелагические, так и донные сообщества. Специалисты получат актуальные данные по сайке, минтаю, крабам и крабоидам и другим объектам.

«Вся полученная информация ляжет в основу прогнозирования дальнейшей динамики состояния запасов гидробионтов, что в свою очередь позволит России формировать государственную политику по развитию северных территорий и по включению огромных арктических ресурсов в экономику», - отметил заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Судно прибудет в конце сентября в порт Мурманска (на новое место постоянной прописки), где в дальнейшем будет работать по программам изучения ресурсов Северного бассейна.