Нищих пенсионеров поддержат, направив почти 10 млрд рублей на доведение пенсий до прожиточного минимума

Около 10 млрд рублей направят из бюджета в регионы для доведения пенсий до прожиточного минимума для 3,9 млн человек, средства также пойдут на социальные доплаты. Об этом сообщил главе правительства Дмитрию Медведеву председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, пишет 1prime.ru.

По его словам, в текущем году рост пенсий составит 4,5%.