Низкая энергоэффективность приводит к росту корректировки платы за отопление

Корректировку платы за отопление обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

По информации руководителя государственной жилищной инспекции по Мурманской области Алёны Кузнецовой, в Кировске в 48 многоквартирных домах корректировка размера платы за отопление превысила 150 рублей с квадратного метра.

Выборочное обследование выявило ряд нарушений, таких как отсутствие изоляции на трубопроводах отопления и горячей воды, капельные течи, потребление теплоносителя для обогрева полотенцесушителей в межотопительный период, затопление подвальных помещений, наличие мусора. Кроме того, установлен факт систематических «перетопов» в отопительный период.

«Указанные нарушения приводят к росту доначисления при корректировке платы за отопление», - отметила Алёна Кузнецова.

Как рассказал глава Кировска Сергей Свинин, в администрации муниципалитета пристально следят за ситуацией с корректировкой платы за отопление. В этом году уделяется особое внимание работе управляющих компаний при подготовке к следующему отопительному сезону. В отношении нарушителей будут приниматься самые жёсткие меры.

Алексей Тюкавин заметил, что в прошлом году много нареканий на высокие корректировки платы за отопление были у жителей Североморска.

И.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства ЗАТО Константин Ухарев пояснил, что сотрудники ведомства принимают участие в работе по выдаче паспортов готовности домов к отопительному сезону. В случае нарушений документ не выдаётся.

Обращаясь к руководителям управляющих организаций, первый заместитель губернатора Мурманской области рекомендовал не прекращать работу по реализации энергосберегающих мероприятий.

«Мониторинг объёмов потребления тепловой энергии необходимо проводить ежемесячно. Это поможет оперативно определять причины даже малейшего роста потребления объёма тепловой энергии и своевременно их устранять», - резюмировал Алексей Тюкавин.