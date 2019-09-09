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Мурманская область. Арктика09.09.19 11:27

Низкие темпы исполнения плана «100 шагов» показывают ЗАТО Александровск и Кировск

Сегодня в ходе оперативного совещания члены правительства Мурманской области рассмотрели исполнение плана «100 шагов» и национального проекта «Жильё и городская среда» в сфере городского благоустройства. О текущей ситуации доложили директор регионального Центра городского развития Ольга Вовк и заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Темпы работ изначально были взяты высокие, и результаты также довольно убедительны. В то же время, по словам докладчиков, не обошлось и без определённых трудностей.

Как сообщила Ольга Вовк, в рамках единого дня выборов 8 сентября состоялось голосование по проектам благоустройства городской среды в 14 малых городах и областном центре Заполярья. В голосовании приняли участие 103273 человека.

В план «100 шагов» правительства Мурманской области входит создание в городах и посёлках региона, дополнительно к объектам нацпроекта, 33 детских городков и 23 спортплощадок. Все они должны были быть готовы к 1 сентября, однако темпы работ оказались не так высоки, как хотелось бы. Полностью завершены пока только 25 объектов, 14 в высокой степени готовности, по 17 возникли сложности на этапе доставки и монтажа оборудования.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в этой связи отметил, что из ситуации необходимо извлечь определённые уроки. «Мы взяли очень высокие обязательства, и наша задача – предвидеть сложности и обеспечить выполнение принятых решений. Мне абсолютно не нравится, когда подписываются соглашения, договоры, мы привлекаем внебюджетное финансирование, а в сроки, о которых договорились, не укладываемся. Прошу взять на особый контроль то, что от нас зависит», – подчеркнул глава региона.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области реконструируется 29 (вместе с областной госпрограммой – 48) общественных и 107 дворовых территорий. Кроме того, ряд территорий в муниципалитетах обустраивается за счёт местных бюджетов и внебюджетных средств. Как доложил на оперативном совещании замгубернатора Евгений Никора, на сегодня завершены работы по 19 общественным и 46 дворовым территориям. К концу сентября, по прогнозу, будут выполнены 70% работ по общественным территориям и 74% по дворам. Есть уверенность, что до конца октября все запланированные работы будут закончены.

В отдельных муниципалитетах наблюдается рад текущих проблем. Так, в Мурманске до сих пор не состоялись аукционы на подряд по четырём дворам. Низкие темпы исполнения плана показывают ЗАТО Александровск и Кировск. В Североморске подрядчиком были обнаружены серьёзные ошибки в проектной документации.

Главу области отчёт по исполнению работ не устроил.

«Мурманск – дворы были обещаны людям, за них голосовали. Как так получается, что сегодня середина сентября, а у нас ещё контракты не заключены? Областной центр в принципе нуждается в радикальной перестройке дворовых территорий, да и не только дворовых. И нам всем должно быть стыдно, что мы в середине сентября занимаемся процедурой торгов. Я убеждён, что подрядчиков у нас достаточно. ЗАТО Александровск – традиционный нарушитель выполнения обязательств по национальным проектам, в том числе по городской среде. Североморск – это не первый такой сюжет: делается проект, который совершенно ничему не отвечает, потом мы на бегу этот проект переделываем, затягиваем сроки. Значит, надо привлекать к ответственности того, кто это сделал, кто так отработал проект. Иначе мы сами провоцируем безответственность проектировщика. Не спускайте никому!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Врио губернатора дал коллегам две недели на устранение замечаний и подготовку нового отчёта.

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