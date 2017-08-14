Низкие зарплаты и уровень жизни в целом волнуют 24% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению проблем, которые россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны. Первое место в списке проблемных тем занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом - в июле их называют 24% россиян (против 18% в январе с.г. и 14% в июле 2016 г.). Эти проблемные темы занимают первое место третий месяц подряд

Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики (в начале года - 16%).

В топ-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле (год назад эта доля была вдвое меньше - 9%).

Актуальность проблем сферы здравоохранения также остается высокой: по данным последнего опроса эта тема волнует 17% граждан (в январе показатель был на том же уровне, в июле 2016-го он составлял 10%).

По теме безработицы с начала года показатель не демонстрировал резких взлётов или падений (колебания в пределах 12-16%), по последним данным эту проблему назвали в числе основных 14% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблем в сфере образования (с января по июль колебания в пределах 10-14%, в июле -12%).

Около 10% респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии (12%), инфляцию (10% в июле 2017 г., год назад - 12%, два года назад - 20%), коррупцию (10%), ЖКХ (8%).

А в это время число жителей России, которые считают хорошим своё материальное положение, достигло максимума за пять лет, по данным исследования НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Согласно результатам исследования, в мае текущего года 17% опрошенных считают себя обеспеченными. Это на 5% выше, чем год назад. Число считающих себя бедными россиян незначительно сократилось - на 1 процентный пункт по отношению к данным декабря 2016 года - и составило 20% респондентов.

По мнению экспертов, это хороший показатель и они прогнозируют дальнейший его рост. В то же время они отмечают, что в странах Европы и Соединенных Штатах число считающих себя обеспеченными жителей намного выше.