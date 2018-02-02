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Мурманская область. Арктика02.02.18 08:30

НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» «споткнулся» на лифтах

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по обращению граждан, проживающих в многоквартирном доме № 1 по ул. Бабикова, домах № 32 и 36 по ул. Баумана в  Мурманске, проведена проверка по вопросу исполнения НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» полномочий по организации и проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

Проверкой установлено, что на основании сформированных органами самоуправления Мурманской области муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области на 2017-2019 годы, предусматривающий ежегодную замену лифтов, срок службы которых превышает 25 лет, подготовлен и утверждён краткосрочный план.

На основании проведенных конкурсных процедур по указанным многоквартирным домам, заключены договора на проведение капитального ремонта лифтового оборудования.

Срок оказания услуг подрядной организацией по договору истек 31 декабря 2017 года. Вместе с тем, в настоящее время работы не выполнены в полном объёме, планируемый срок окончания работ 22 февраля 2018 года. На момент проведения проверки Фондом не решён вопрос о применении к подрядной организации штрафных санкций, предусмотренных договором.

Кроме того, Фондом проверка лиц, осуществляющих капитальный ремонт, в части вывоза мусора, проводилась ненадлежащим образом, о чем свидетельствуют доводы, изложенные в обращениях заявителей проживающих в указанных многоквартирных домах.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем контроле Фондом за деятельностью подрядной организации, проводившей капитальный ремонт в многоквартирных домах, что повлекло нарушение жилищных прав граждан на благоприятные условия жизни, исправное и рабочее состояние общедомового имущества.

По результатам проверки в адрес и.о. генерального директора Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

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