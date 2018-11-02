«Ночь искусств» наступает в Мурманском областном художественном музее

Необычные мастер-классы для всех возрастов, творческие конкурсы, концерты, тренинги, экскурсии, игры, спектакли, встречи с интересными людьми, показы кинофильмов - все это ждёт гостей Мурманского областного художественного музея на ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств - 2018».

4 ноября с 17 до 23 часов на трёх площадках Мурманского областного художественного музея каждый из гостей сможет найти то, что ему по душе.

Главные темы акции в этом году: «80-летие Мурманской области», «Год волонтера», «Искусство объединяет».

В главном здании музея уже в 16.30 первых гостей «Ночи искусств» будут приветствовать коллектив ходулистов под руководством Галины Спириной «Выше крыши» и студия этнических барабанов «DrumTamTam». Официальное открытие состоится в 17:00 в ходе которого гости музея смогут услышать выступление Заслуженного коллектива народного творчества Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы. Юные посетители смогут принять участие в мастер-классе по созданию мультфильма, научатся технике Эбру, станут учениками Школы чародейства и волшебства Хогвартс!

«Игры с классиками» от Мурманской областной научной библиотеки, спектакль для детей «Мама, вперед!» в исполнении Екатерины Ефремовой, мастер-класс от главного редактора информационного агентства «Би-порт» Вячеслава Городецкого, выступления групп «Cloudberry» и «Quint Dance», световое Шоу проекта «IFRIT», экскурсии, викторины и многое другое в главном здании Мурманского областного художественного музея!

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании филармонии для гостей весь вечер будет работать кафе-лавка «Cofeinn» (фитобар «На здоровье») и фотоателье Николая Германовича Жолнина «Портрет семьи». Также северяне примут участие в познавательных играх, экскурсиях, мастер-классах, увидят выступления детских танцевальных коллективов и другое.

В отделе народного искусства и ремёсел в рамках «Ночи искусств» состоится «Посвящение в студийцы» учащихся курса «Маленький ремесленник» и учащихся курса «Юный художник» Школы ремёсел.