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Мурманская область. Арктика02.11.18 08:20

«Ночь искусств» посвятили Дню народного единства

4 ноября с 18 до 24 часов в Мурманском областном краеведческом музее  состоится Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В этом году акция посвящена Дню народного единства, Году волонтера в России и 80-летию со дня основания Мурманской области.

В этот день Мурманский областной краеведческий музей станет творческой площадкой, которая объединит все виды искусства. Гостей ожидает более 30 мероприятий: детские, семейные, молодежные программы, занятия и экскурсии для всех любознательных, активных, творческих жителей и гостей города Мурманска.

Подарком для посетителей станет моноспектакль «ИОНА», основанный на Ветхозаветной книге пророка Ионы. Автором пьесы, режиссером и актером выступит основатель Арктического театра Евгений Гоман. Также состоятся творческая встреча с Германом Ивановым, лидером команды КВН «Сборная города Мурманска», презентация диска флотской песни «С песней на борту» Марии Олейник. Гости мероприятия смогут посетить творческую встречу с Заслуженным художником Российской Федерации, Членом Союза художников России Виталием Николаевичем Бубенцовым и заседание Мурманского Телевизионного Клуба, посвященное Славянскому ходу «Мурман – Черногория».

Любители истории смогут посетить дефиле «Тайна национального костюма» и увидеть национальные костюмы народов, проживающих на территории Кольского Заполярья. На базе постоянных и временных выставок состоятся тематические экскурсии «Древними тропами Кольского края», на которой посетители узнают о жизни первобытных людей на Кольском полуострове, и «Древние остроги Арктики», представляющей уникальную коллекцию археологических предметов XV–XX вв. Традиционно пройдет Краеведческий диктант, в котором гости смогут проверить свои знания о культуре региона. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и встречи с клубами: Клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард», клуб военно-исторической реконструкции «Снежный волк», МРОО ВИК «Заполярный рубеж», студенческое общественное объединение ГВИР «Титовский гарнизон». Мурманская областная детско-юношеская библиотека представит комплексное мероприятие, которое включит в себя выставку-рекомендацию «Искусство неокниги для развития ребенка» и мастер-класс «Поздравь библиотеку с 50-летним юбилеем».

Для юных северян будет работать интерактивная игровая зона. Маленькие посетители смогут поучаствовать в игре-путешествии «Знаешь ли ты?» и тематических мастер-классах: по созданию тряпичной куклы «Зайчик на пальчик», по изготовлению объёмного магнита «Мы – сердце великой страны» и многих других. Занимательные мастер-классы проведут Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска, ГУ МЧС России по Мурманской области, Медицинский центр «Гларус», Музей занимательных наук «ФОКУС» и другие организации города.

Традиционные участники магазины настольных игр «Весёлый кот», «Вундеркинд», «Fresh game» предложат поиграть в настольные игры. Впервые пройдет квест «Кто хитрее в галерее?» по художественной выставке «Российский Север». По легенде участники должны предотвратить ограбление века и спасти музейные шедевры, разгадывая шифры злоумышленников.

В эту ночь музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов города Мурманска.

 

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