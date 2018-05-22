«Ночь музеев» - бескрайнее творчество в народ

19 мая в Мурманском областном краеведческом музее прошла Всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В этом году акция была посвящена Году волонтеров в России и 80-летию со дня основания Мурманской области.

На торжественном открытии выступили ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы и ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», а также состоятся церемония награждения победителей акции «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!». Первое место было присуждено Нике Шаимовой (9 лет) за самое теплое и искреннее пожелание в адрес Мурманской области.

К юбилею Мурманской области на базе временных и постоянных выставок прошли интеллектуальная игра «Путешествие к Северному полюсу» от Музея им. О.Ю. Шмидта Мурманского академического лицея, викторины от Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и Краеведческий диктант от музея. Любители истории посетили выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х гг. Также в течение вечера посетители встретились с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон».

В музее была создана интерактивная игровая зона для детей. Ребят ждали «Музейные побродилки» по экспозициям «Природа Мурманской области», мастер-классы от центра дополнительного образования "Лапландия", Центра помощи материнству, Медицинского центра «Гларус» Образовательного центра «Логос», а также приятное общение с участниками клуба служебного собаководства «Цербер».

Для посетителей прошли познавательные и интерактивные игры «Курс молодого бойца», «Профессии моего города», «Пиратское приключение с «Квесторией», интеллектуальная игра «60 секунд», а также тематические QR-квесты «Юный натуралист», «Шедевры из запасников» и селфи-конкурс «Охота на медведей». На площадке Регионального детско-юношеского центра краеведения прошли спектакли от Мурманского областного драматического театра, Мурманского молодёжного театра и выступил ансамбль «Макси». Впервые в акции приняли участие Отдельный батальон дорожно-патрульной службы г.Мурманска, велоклуб «Нордбайк», детский спортклуб «Белые мишки», «Академия ментальной арифметики для детей», Женский спортивно-оздоровительный клуб «Аквафитнес». Совместно со Всероссийским обществом глухонемых прошли экскурсия и показ учебной программы «Природа Кольского полуострова». Весёлое настроение создали «Шаржи» от Оксаны Короленко, «Косички» от Технологического колледжа сервиса и многое другое.

Также эту ночь музей стал концертной площадкой для молодых музыкантов и творческих коллективов города Мурманска. Посетители услышали выступления вокального ансамбля чувашской песни «Акатуй», музыкального коллектива «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота» – «Сияние Хэсэда», «Candy Jazz», «GlamMusic» и «Люди на Холме».

В акции приняло участие более 300 участников из 50 различных организации и клубов. Всероссийскую акцию посетило около 3 тысяч человек.