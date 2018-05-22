Сможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Противоречия и страсти периода завершения отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.05.18 07:35

«Ночь музеев» - бескрайнее творчество в народ

19 мая в Мурманском областном краеведческом музее прошла Всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В этом году акция была посвящена Году волонтеров в России и 80-летию со дня основания Мурманской области.

На торжественном открытии выступили ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы и ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», а также состоятся церемония награждения победителей акции «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!». Первое место было присуждено Нике Шаимовой (9 лет) за самое теплое и искреннее пожелание в адрес Мурманской области.

К юбилею Мурманской области на базе временных и постоянных выставок прошли интеллектуальная игра «Путешествие к Северному полюсу» от Музея им. О.Ю. Шмидта Мурманского академического лицея, викторины от Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и Краеведческий диктант от музея. Любители истории посетили выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х гг. Также в течение вечера посетители встретились с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон».

В музее была создана интерактивная игровая зона для детей. Ребят ждали «Музейные побродилки» по экспозициям «Природа Мурманской области», мастер-классы от центра дополнительного образования "Лапландия", Центра помощи материнству, Медицинского центра «Гларус» Образовательного центра «Логос», а также приятное общение с участниками клуба служебного собаководства «Цербер».

Для посетителей прошли познавательные и интерактивные игры «Курс молодого бойца», «Профессии моего города», «Пиратское приключение с «Квесторией», интеллектуальная игра «60 секунд», а также тематические QR-квесты «Юный натуралист», «Шедевры из запасников» и селфи-конкурс «Охота на медведей». На площадке Регионального детско-юношеского центра краеведения прошли спектакли от Мурманского областного драматического театра, Мурманского молодёжного театра и выступил ансамбль «Макси». Впервые в акции приняли участие Отдельный батальон дорожно-патрульной службы г.Мурманска, велоклуб «Нордбайк», детский спортклуб «Белые мишки», «Академия ментальной арифметики для детей», Женский спортивно-оздоровительный клуб «Аквафитнес». Совместно со Всероссийским обществом глухонемых прошли экскурсия и показ учебной программы «Природа Кольского полуострова». Весёлое настроение создали «Шаржи» от Оксаны Короленко, «Косички» от Технологического колледжа сервиса и многое другое.

Также эту ночь музей стал концертной площадкой для молодых музыкантов и творческих коллективов города Мурманска. Посетители услышали выступления вокального ансамбля чувашской песни «Акатуй», музыкального коллектива «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота» – «Сияние Хэсэда», «Candy Jazz», «GlamMusic» и «Люди на Холме».

В акции приняло участие более 300 участников из 50 различных организации и клубов. Всероссийскую акцию посетило около 3 тысяч человек.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 75 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
Комментарий к новости:«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Комментарий к новости:Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях
Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
Комментарий к новости:Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:15«Таксистка-4». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:05«ТелеМамы». Семейная программа (0+)11:35Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 59 копеек, евро укрепилось почти на 16 копеек-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика