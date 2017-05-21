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Мурманская область. Арктика21.05.17 10:15

«Ночь музеев» – незаурядное и очень интересное событие в культурной жизни нашего региона - Сергей Дубовой

Более 50 мероприятий организовано на площадке Мурманского областного краеведческого музея в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», которая посвящена Году экологии в России и 100-летию Великой русской революции. Председатель региональной думы Сергей Дубовой принял участие в открытии ежегодного мероприятия.

Открывая программу, Сергей Дубовой отметил значительный рост интереса россиян к музеям, что связано, по его мнению, не только с переосмыслением прошлого и проявлением патриотических чувств, но и желанием самих музейных работников идти в ногу со временем.

– Музеи расстались с ролью консервативного хранителя прошлого и переформатировали свою работу, – подчеркнул спикер. – Этот процесс отчётливо виден на примере областного краеведческого музея, где проводятся фестивали, интерактивные выставки, конференции, дни открытых дверей, игры, конкурсы, реконструкции. И конечно, вы очень ответственно и творчески относитесь к организации мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» – незаурядного и очень интересного события в культурной жизни нашего региона.

Председатель думы ознакомился с постоянными экспозициями и работающими на их основе интерактивными программами «Ночи музеев», а также принял участие в проекте «Поздравь Мурманскую область с юбилеем», который приурочен к грядущему 80-летию региона.

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