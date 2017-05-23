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Мурманская область. Арктика23.05.17 09:17

«Ночь музеев» оставила у многочисленных гостей музеев яркие и незабываемые впечатления

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, областные музеи нашего региона в очередной раз присоединились к международной акции «Ночь музеев», приуроченной к празднованию Международного дня музеев. В этом году ключевыми темами акции стали Год экологии в России, а также различные юбилейные события, в числе которых 100-летие Великой русской революции и 260-летие Российской академии художеств.

Разнообразную программу на «Ночь музеев» подарил своим посетителям Мурманский областной краеведческий музей. Торжественная церемония открытия акции состоялась на площадке перед центральным входом в музей с участием оркестра Штаба Северного флота.

В этот вечер посетители музея смогли принять участие в интеллектуальной игре «60 секунд», проверить свои знания в Краеведческом диктанте, посетить выставку «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из Музея современной истории России (Москва), познакомиться с автором выставки «Звездные войны» Александром Петровым, который предстал в костюме штурмовика из всемирно известной саги «Звездные войны», послушать лекцию хранителя фондов Военно-морского музея Северного флота Дмитрия Жалнина «Мурманск. 1917», поздравить Мурманскую область с приближающимся 80-летним юбилеем и поучаствовать в «Виртуальном 4G-туре по Заполярью» от компании «Мегафон».

Впервые в рамках межмузейного сотрудничества состоялась акция «4 музея – 4 истории». В этот день участники акции могли познакомиться не только с экспозициями областного краеведческого музея, но и побывать на презентациях Музея русского быта мурманской гимназии № 7, Музея Центра противопожарной пропаганды и связи с общественностью Управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области, а также сходить на экскурсию в Музей истории Мурманского морского пароходства. Представители Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России вместе с пандой WWF презентовали познавательный фильм о фонде и разыграли памятные сувениры. Мурманская гимназия № 7 совместно с Межрегиональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Дети – Ангелы Мурмана» представили театрализованную постановку по мотивам русской народной сказки «Две доли».

На музейных площадках выступили традиционные участники «Ночи музеев»: Мурманский телевизионный клуб, клубы исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Фьорд», танцевальная студия «Пустошь», музыкальные коллективы «Иннсмут» и «GlamMusic», коллективы Дома культуры Ленинского округа Мурманска, Арктический театр, а также магазин настольных игр «Freshgame» и многие другие.

В Мурманском областном художественном музее посетители приняли участие в торжественном открытии выставки «Древо жизни», подготовленной выпускниками II курса «Школы юного музейщика», послушали музыкальные композиции, проверили свои знания на викторинах «Кто художник?» и «Искусство на рубеже эпох». Участники акции посмотрели документальный фильм «Великий музей» о Венском музее истории искусств и поучаствовали в разнообразных мастер-классах: по технике мокрого валяния с сотрудником музея Александрой Шакировой, «Мезенская роспись» с заслуженным художником России Раисой Чебатуриной, «Плетение пояса» с главным хранителем фондов музея Натальей Клишиной.

Особый интерес у посетителей вызвал конкурс «Повтори картину художника» – копирование работ мурманских художников на выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XX веков». Три лучшие работы были выбраны зрительским голосованием и отмечены памятными призами.

Юные посетители музея и их родители приняли участие в традиционной акции «Цветочное настроение», посадив цветы на клумбе перед зданием музея, для маленьких мурманчан состоялись мастер-класс «Лета ждать уже недолго, Прилетай скорее пчелка!» и интерактивное занятие «Барашки, овечки – на шубке колечки» на выставке «Шерстяное тепло».

В выставочном зале областного художественного музея в здании филармонии на улице Софьи Перовской акция стартовала с открытия выставки «Твоё здоровье в твоих руках», посвящённой Году экологии. Для взрослых и маленьких гостей выставочного зала были организованы показы фильмов, викторины, экскурсии по выставкам, мастер-классы, которые провели мастер декоративно-прикладного искусства Неля Макеева, преподаватель Детской театральной школы Мурманска Татьяна Калаева и заслуженный художник Российской Федерации Виталий Бубенцов. Изюминкой вечера стал проект «Музыка в темноте», который наряду с тактильной экспозицией является частью проекта «Язык искусства по Брайлю». Присутствующие погрузились в непривычную атмосферу восприятия классической музыки в полной темноте.

В Доме ремёсел художественного музея в Ночь музеев открылась выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвящённая 10-летию клуба «Махаон». Участники клуба провели для посетителей демонстрационный мастер-класс росписи по ткани «Батик-дегустация», лотерею «Шёлковый комплимент» и презентацию фильма «Клубу «Махаон» 10 лет». Посещая мероприятия на разных площадках областного художественного музея, посетители участвовали в конкурсе на лучшее фото с «Ночи музеев» в Instagram.

Более 9 тысяч человек посетили музеи в рамках акции, приуроченной к празднованию Международного дня музеев. Прошедшая «Ночь музеев» оставила у многочисленных гостей музеев яркие и незабываемые впечатления.

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