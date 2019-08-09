Ночь пришла, в Мурманске включат уличное освещение

Сегодня, 9 августа, во всех округах Мурманска впервые после окончания полярного дня вновь будут работать фонари.

В Мурманске – более 12 тысяч светильников. За летний период систему освещения подготовили к новому сезону: установили современное оборудование, заменили провода, кабельные линии.

Все опоры освещения подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных Гидрометцентром. Стоит отметить, что время работы фонарей будет увеличиваться по мере уменьшения светового дня.

Городские власти уделяют большое внимание модернизации системы освещения, ведь в городе, расположенном за Полярным кругом это не только вопрос безопасности, но и качества жизни мурманчан.