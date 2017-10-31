Ночь стала длиннее, лыжную трассу в Долине Уюта будут освещать дольше

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области сообщает всем любителям спорта и активного отдыха, что в связи с уменьшением продолжительности светового дня, на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» производится освещение лыжных трасс по следующему расписанию: понедельник – выходной; вторник-пятница - с 19.00 до 21.00 и суббота-воскресенье - с 17.00 до 21.00.