Ночь стучится в города Заполярья – пора включать уличное освещение

Как сообщает администрация муниципального образования г.Апатиты, уличное освещение в городе заработает сегодня, 4 августа, вечером. Фонари включат в 23.26, гореть они будут почти 3 часа - до 2.21 утра 5 августа.

В Кировске уличное освещение автоматика запустит по графику в ночь с 11 на 12 августа.