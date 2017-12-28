Ночная кража коробки конфет может потянуть на 4 года

В дежурную часть Мурманска обратилась администрация продуктового магазина, расположенного по проспекту Ленина областного центра. По их словам, в ночное время суток один из посетителей взяв с прилавка коробку конфет, собирался тайно вынести её из торгового зала. Это заметила продавец магазина. Женщина преградила злоумышленнику путь к выходу, однако он сильно толкнул её и выбежал на улицу. Общая сумма имущественного ущерба составила 1465 рублей.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, опросили свидетелей происшедшего, а также изъяли записи камер внутреннего наблюдения. Оперативникам удалось установить личность грабителя. Им оказался 20-летний не работающий местный житель, который в 2017 году уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции.

В содеянном злоумышленник признался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до 4 лет.