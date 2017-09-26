Ночная вылазка мурманчанки за выпивкой закончилась в полиции

В отдел полиции областного центра поступило заявление от работницы магазина, расположенного по улице Лобова. Заявительница пояснила, что в ночное время суток одна из посетительниц, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, собиралась тайно вынести из торгового зала 3 бутылки с алкогольной продукцией на общую сумму около 6 тысяч рублей.

Прибывшим нарядом полиции злоумышленница была задержана. Как позже было установлено, женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Похищенное имущество изъято у неё при задержании.

По факту дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, подозреваемая помещена в изолятор временного содержания.