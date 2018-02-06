Ночное ограбление таксиста совершил 29-летний мурманчанин

В ночное время суток, находясь на маршруте патрулирования в районе дома по улице Старостина, сотрудники ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску обратили внимание на то, как из автомобиля такси выходит мужчина и убегает. Водитель такси, увидев полицейских, сообщил, что убегающий его ограбил. Сотрудники полиции незамедлительно задержали мужчину, пытавшегося скрыться, и доставили в отдел полиции.

Грабителем оказался ранее не судимый 29-летний житель областного центра.

В ходе опроса потерпевшего, было установлено, что после осуществления очередной заявки, как только такси доехало до места назначения, пассажир поинтересовался, будет ли сдача с купюры номиналом 1 тысячи рублей. Таксист протянул сдачу в сумме 850 рублей, однако пассажир, не расплатившись, схватил деньги и вышел из машины.

Находясь в отделе полиции, мужчина признался в совершении данного преступления. Похищенное было изъято в ходе выемки.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.