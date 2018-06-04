Ночному грабителю светит условный срок

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Установлено, что в ночное время 4 февраля 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на тротуаре возле лестницы, ведущей к драматическому театру Северного флота, применил к потерпевшему насилие, не опасное для жизни и здоровья, после чего отнял у него мобильный телефон «Алкатель». С места совершения преступления А. скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, назначил подсудимому наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.